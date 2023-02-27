15-летнему воспитаннику «Марселя» пришлось извиняться за лайк под фото Мбаппе

Воспитанник академии «Марселя» Энцо Стерналь оказался в центре скандала после того, как лайкнул фотографию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

15-летний Энцо поставил лайк под фотографией Мбаппе после матча «Марсель» — «ПСЖ» (0:3), в котором Килиан забил два гола и отдал голевую передачу. Это вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Марселя». Несмотря на то что некоторые болельщики встали на сторону юного игрока, сотни пользователей развернули кампанию против Стерналя. Энцо извинился за свой поступок.

«Я хотел бы извиниться за то, что лайкнул неподходящий пост, перед болельщиками и клубом. «Марсель» — великий клуб, я являюсь его игроком и болельщиком и готов отдать всё за цвета команды», — написал игрок в «сториз».