Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15-летнему воспитаннику «Марселя» пришлось извиняться за лайк под фото Мбаппе

15-летнему воспитаннику «Марселя» пришлось извиняться за лайк под фото Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник академии «Марселя» Энцо Стерналь оказался в центре скандала после того, как лайкнул фотографию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le Parisien.

15-летний Энцо поставил лайк под фотографией Мбаппе после матча «Марсель» — «ПСЖ» (0:3), в котором Килиан забил два гола и отдал голевую передачу. Это вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков «Марселя». Несмотря на то что некоторые болельщики встали на сторону юного игрока, сотни пользователей развернули кампанию против Стерналя. Энцо извинился за свой поступок.

«Я хотел бы извиниться за то, что лайкнул неподходящий пост, перед болельщиками и клубом. «Марсель» — великий клуб, я являюсь его игроком и болельщиком и готов отдать всё за цвета команды», — написал игрок в «сториз».

Месси и Мбаппе разорвали конкурента. У Лео 700-й гол в клубной карьере! Месси и Мбаппе разорвали конкурента. У Лео 700-й гол в клубной карьере!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023