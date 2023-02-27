Месси и Мбаппе разорвали конкурента. У Лео 700-й гол в клубной карьере!

Встреча лидеров чемпионата Франции на «Велодроме» завершилась неожиданно лёгкой победой «ПСЖ» над «Марселем». Выдающийся матч Лео Месси и Килиана Мбаппе!

Отсутствие травмированного Неймара помогло главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье сбалансировать состав. Чемпионы Франции сыграли по схеме 3-5-2: восемь полевых отвечали за то, чтобы команда нормально возвращала себе мяч, а впереди творили Месси и Мбаппе. Впрочем, в первую четверть часа у ворот парижан было горячо. Провансальцы агрессивно прессинговали, как и приучили при Игоре Тудоре, заработали пять угловых за короткий отрезок. Самый опасный момент хозяев, когда Нуну из «ПСЖ» (Мендеш) в потрясающем подкате остановил Нуну из «Марселя» (Тавареша), закончился… серьёзной травмой Преснела Кимпембе. В ходе этой атаки защитник упал на ровном месте, и сразу стало понятно, что ему требуется замена. Кимпембе унесли с поля на носилках.

Как только игроки «Марселя» подустали, «ПСЖ» стал разрывать соперника на контрвыпадах. Это напоминало игру команды Тудора с «Монако» – месяц назад монегаски за тайм создали на «Велодроме» моментов на несколько матчей. И на 25-й минуте провансальцы пропустили первый мяч. Парижане развалили прессинг хозяев за счёт движения Витиньи, который сделал передачу на ход Месси, а Лео отправил Мбаппе к воротам «Марселя». Реализовать выход один на один для Килиана не труднее, чем макарон съесть (десерт).

На исходе получаса звёзды «ПСЖ» ещё раз гениально использовали свободное пространство на половине поля «Марселя». Этот гол во многом сделал Мбаппе. Килиан тонко сыграл пяткой на Мендеша и открылся на фланге, а потом вырезал слева идеальную передачу во вратарскую на набежавшего Месси. Так Лео забил 700-й гол на клубном уровне. Вскоре после этого мог и дубль оформить, но из убойной позиции послал мяч правой ногой мимо цели. Жаль, что мяч не под левой оказался. Шанс сделать дубль до перерыва упустил и Мбаппе. Ему снова ассистировал Месси – связка двух волшебников работала как надо.

И во втором тайме не покидало чувство, что «Марсель» играет наивно против соперника, обладающего такими звёздами. Не отступать от своего стиля – это, конечно, хорошо, вот только команда жертвует результатом. Любая ответная атака чемпионов Франции превращалась в потенциально голевую. Месси и Мбаппе продолжали создавать моменты друг для друга. Через 10 минут после перерыва Килиан всё же стал автором дубля. Форвард на чужой половине поля поделился мячом с Месси, а чемпион мира сделал закидушку в штрафную «Марселя» на Мбаппе. Удар с левой в касание – и счёт уже 0:3.

«Велодром» бурлил, фанаты пытались кидать что-то с трибун в игроков «ПСЖ», которых защищали «телохранители» с щитами. Но атмосфера нагнеталась искусственно – на поле огня не было. «Марсель» мог забить, например, когда мяч остановили Джанлуиджи Доннарумма суперсейвом на линии ворот и штанга. Вот только один гол хозяев вряд ли что-то поменял бы. Чемпионы Франции контролировали матч. У «ПСЖ» с такой игрой, как против «Марселя», останется надежда на проход «Баварии» в Лиге чемпионов (ответная встреча 8 марта). Пусть даже соперник в Мюнхене будет совсем другого класса.

У Мбаппе теперь 17 голов и три результативные передачи в нынешнем сезоне чемпионата Франции. У Месси – 12 забитых мячей и 12 голевых передач. Что касается статистики форвардов «ПСЖ» на «Велодроме», то Килиан совершил 45 касаний мяча, нанёс семь ударов и отдал два паса под удар. На счету Лео 58 касаний, он пробил два раза и отдал три паса под удар. Оба доиграли до финального свистка.

Разгромив «Марсель», «ПСЖ» увеличил отрыв от своего главного преследователя до восьми очков.