Хлусевич: стычка между Промесом, Джикией и Бальде? Они шутили и улыбались

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о стычке, которая произошла между нападающими Квинси Промесом, Кейта Бальде и защитником Георгием Джикией по ходу ответного матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2; 5:2 общ.).

«Стычка между Промесом, Джикией и Бальде? Это было несерьёзно. Вы же видели, что они улыбались и шутили. Ничего серьёзного не было. В раздевалке продолжения не было. Всё было прекрасно», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» дважды выиграл у «Локомотива» в матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в следующую стадию. Железнодорожники турнир не покидают, но отправляются в Путь регионов, где также выступает «Зенит».