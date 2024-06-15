Тео рассказал, что сделает с Думфрисом за его плакат с изображением француза в виде пса

Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, как поведёт себя при встрече с защитником «Интера» и сборной Нидерландов Дензелом Думфрисом. Сборные Франции и Нидерландов сыграют друг с другом во 2-м туре группового Евро-2024.

«Между «Интером» и «Миланом» существует очень важное соперничество. То, что произошло в тот день… это часть происходящего. Я спокоен. Если я увижу его, я поздороваюсь с ним, проблем нет», — приводит слова Эрнандес RMC Sport.

Напомним, что Думфрис во время празднования чемпионства «нерадзурри» проехался на открытом автобусе с плакатом, на котором был изображён Тео Эрнандес в виде собаки на поводке. Позднее Дензел Думфрис был оштрафован за этот поступок на € 4 тыс.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборная Франции начнёт своё участие на Евро-2024 с матчей в группе D. Помимо Франции и Нидерландов там присутствуют Польша и Австрия.