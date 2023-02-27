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«Спартак» — «Локомотив», Кубок России, разбор судейских решений Сергея Иванова в матче, пенальти, гол Игнатова

«Два ключевых эпизода — и оба против «Локо». Судьи вытащили «Спартак» в дерби?
Дмитрий Зимин
Судьи вытащили «Спартак» в дерби?
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Был ли пенальти на Миранчуке и стоило ли засчитывать гол Зобнина? Арбитр Игорь Федотов разбирает ключевые решения.

Концовка первого тайма матча «Спартака» и «Локо» получилась огненной. Сначала Квинси Промес попал в штангу, а потом, на 42-й минуте, команда Галактионова могла выйти вперёд. Сергей Пиняев получил мяч перед штрафной и идеально закинул на открывшегося Миранчука. Тот сделал пару шагов, потом мяч отлетел в сторону, а Антон упал на газон. После контакта с Хлусевичем.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
27 февраля 2023, понедельник. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Игнатов – 15'   1:1 Миранчук – 17'   2:1 Зобнин – 56'   3:1 Мартинс Перейра – 81'   3:2 Миранчук – 83'   4:2 Промес – 90+9'

Игроки «Локомотива» тут же окружили Сергея Иванова. Сам рефери взял паузу. И начал общение с видеоассистентами. В это время запустились повторы. Кто-то увидел, что Хлусевич толкает соперника, кто-то отметил, что это игровой эпизод. Но всё должен быть решить арбитр.

Интересно, что Иванова в итоге даже не позвали смотреть повтор к монитору. Видеоассистенты подтвердили правильность решения. И не увидели очевидную ошибку в решении судьи.

Вот что сказал по этому эпизоду эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Контакт с Миранчуком был, но эфемерный. Игрок «Спартака» начал движение ногой вперёд, Миранчук увидел это, сделал движение к ноге соперника. Это не тот контакт, за который следует назначать пенальти.

Миранчуку никто не мешал бить по воротам, но он решил упасть. Его действия мне непонятны: хотел просто заработать странный пенальти, а не пробить из хорошей позиции. Было бы странно, если бы за этот момент с Миранчуком назначили пенальти «Спартаку».

Второй спорный момент – гол «Спартака» во втором тайме. Наир Тикнизян ожидал, пока мяч выкатится за линию, но его накрыл Игнатов. Взаимная борьба без мяча привела к тому, что мяч остался у спартаковца. Передача на Зобнина и гол.

Эпизод тоже получится очень спорным. И здесь уже оценка со стороны Федотова другая.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Иванов сам себе проблемы привозит. Проще было свистнуть и закончить атаку. Это нарушение правил, игрок «Локо» пытался укрыть мяч, а игрок «Спартака» повис на нём, активно использовал руки в борьбе, в итоге развернул соперника и отобрал мяч. Это не планка единоборства. Чем руководствуется Иванов? Что вообще тут было в голове у судьи? Игнатов просто развернул защитника руками, для меня это нарушение, тем более против защитника в штрафной площади. Теперь все будут про это говорить, а Иванова будут отмазывать. Второй гол «Спартака» в ворота «Локо» нельзя было засчитывать».

В итоге именно тема с судейством будет главной после матча: «Это неумное решение Иванова, – заявил Федотов. – В первом тайме был спорный эпизод в штрафной «Спартака»: некоторые считают, что можно было показывать вторую жёлтую Хлусевичу и назначать пенальти в ворота «Спартака» за эпизод с Миранчуком. Теперь тут не надо было засчитывать гол Зобнина. Получается, два ключевых эпизода – и оба против «Локомотива».

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