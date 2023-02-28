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Хаджи: очень доволен, что «Спартак» выиграл в таком сложном матче с «Локомотивом»

Хаджи: очень доволен, что «Спартак» выиграл в таком сложном матче с «Локомотивом»
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи подвёл итоги после ответного матча Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Локомотив» со счётом 4:2.

«Очень доволен, что наши выиграли в таком сложном матче. «Локомотив» сделал выводы по первой игре, усилили команду. Игра была получше, но «Спартак» выглядел предпочтительнее, создавал больше моментов, было больше возможностей.

С таким настроением встретим чемпионат! Нам же нельзя терять ни одного очка, если мы хотим навязать борьбу «Зениту». Замены были грамотно сделаны, состав стабилизировался, ребята выполняют установки тренера, команда почти сыгранна. Не хватает Соболева, но, думаю, он подойдёт скоро. Так держать!» — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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