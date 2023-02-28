Агент Головина прокомментировал продление контракта с «Монако» до 2026 года
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на решение своего клиента продлить соглашение с монегасками до 2026 года.
«Саша доволен, что продлил контракт с «Монако». Ему комфортно в этом клубе, к нему замечательно относятся партнёры, руководство, главный тренер. Здесь он вырос как игрок, все его поддерживают, что способствует тому, как Головин играет. Саша настроен и дальше себя хорошо проявлять, чтобы добиваться с «Монако» тех целей, которые стоят перед клубом. Всё так, как и должно быть», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и семью результативными передачами в 35 играх.
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