Слуцкий — о Головине: если захочет купить топ-клуб — купит. Не нужно быть без контракта

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал решение полузащитника Александра Головина подписать новый контракт с «Монако».
«Называют «Боруссию» или другие клубы, но это просто разговоры. У человека ещё год контракта с «Монако», у него там всё хорошо, его ценят, продлевают с повышением зарплаты. Если Головина захотят купить, его купят. Не нужно Александру быть свободным агентом, чтобы перейти в топ-клуб. У них есть возможности для того, чтобы платить за футболистов.
Цена трансфера будет другой после продления? Если Головина захочет купить клуб, который лучше «Монако», они точно могут потратить на него € 30 млн и выше», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Новое соглашение Александра Головина с «Монако» рассчитано до 2026 года. Он выступает команду с 2018-го.
- 28 февраля 2023
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