Ловчев раскритиковал защитника «Локомотива» Тикнизяна

Бывший советский футболист Евгений Ловчев раскритиковал защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:4). По мнению Ловчева, Тикнизян является слабым футболистом.
«Отдельно о двух моментах. О судействе: в моменте Игнатов — Тикнизян, на мой взгляд, было нарушение правил. Спартаковец соперника просто загнал с помощью рук в партер, это другой вид спорта.
Но при этом — конкретно о Тикнизяне — так нельзя играть защитнику. Это просто слабый защитник, что проявляется раз за разом в матчах разного уровня сложности. Если «Локо» видит себя клубом уровня борьбы за выживание, то можно такое терпеть, если амбиции выше — надо делать выводы и усиливать эту позицию. Игрок ошибается раз за разом, что и в этом матче произошло. Футболист достаточно себя проявил, чтобы определиться с его перспективой», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 28 февраля 2023
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