Ловчев прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (4:2). Напомним, первая встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Спартак» строил игру, уже имея в активе один гол, игру строили вокруг счёта 1:0, и поначалу не особенно получалось, несмотря на отличный гол Игнатова. К тому же «Локо» очень оперативно ответил. Как бы мы ни говорили о позитиве в игре красно-белых, но отсутствие большого форварда (Соболева или Николсона) сказывается. «Локо» в стадии закрепления игры — той, которую хочет Галактионов, — и «Спартак» дожал соперника, даже давая железнодорожникам контратаковать.

Много ожиданий от Дзюбы. Но это игрок определённых возможностей и сильных сторон, не надо от него требовать прессинга по всему полю. Есть сильные стороны, которые «Локо» пока не использует — мало мяча в штрафной соперника, мало верховых передач. Зато шикарно проявил себя в завершении Миранчук — видно, что он на пути к своей лучшей форме.

По итогу — «Спартак» продемонстрировал, что и в сезоне будет играть так, как зимой на сборах и как играл осенью. «Локо» показал, что команда способна прибавлять», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.