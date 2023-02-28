Воспитанник «Зенита» Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в «Кайрате»
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Воспитанник академии санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Сергеев перейдёт в казахстанский «Кайрат». Об этом сообщается в телеграм-канале сине-бело-голубых.
Дмитрий Сергеев родился 3 апреля 2000 года в Санкт-Петербурге. В официальном матче за молодежный состав «Зенита» полузащитник дебютировал в 2017 году, а в 2018-м провел первую встречу в ФНЛ за «Зенит»-2. В сезоне-2021/22 Дмитрий провёл восемь матчей в ФНЛ в составе «Балтики» на правах аренды. 21 мая 2021 года полузащитник дебютировал за основу сине-бело-голубых в РПЛ в матче 30-го тура против «Нижнего Новгорода». В текущем сезоне-2022/23 Второй лиги Дмитрий Сергеев провел 17 матчей за «Зенит»-2 и забил гол. Клуб поблагодарил Сергеева за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
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