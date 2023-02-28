Владельцы «МЮ» могут отложить сделку по продаже клуба до конца сезона

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Аврам и Джоэл Глэйзеры могут отложить сделку по продаже клуба до конца сезона.

Глэйзеров не устроили первоначальные предложения катарского шейха Джасима бен Хамада Аль Тани и британского миллиардера Джима Рэтклиффа в размере не более € 4,5 млрд. Американские бизнесмены рассчитывают получить сумму близкую к € 6 млрд, поэтому на текущий момент продажа клуба к концу сезона кажется более вероятной, чем в следующем месяце, сообщает The Guardian.

Семья Глэйзеров владеет клубом с 2005 года. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В воскресенье клуб завоевал Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0).