«Хотим добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Тренер «Марселя» — о Кубке

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Франции против выступающего в Лиге 2 «Анси».

«Наши игроки всегда мотивированы, я никогда не видел команду вне игры. Дойти до полуфинала — отличная мотивация. Это может дать возможность сыграть за трофей.

Недооценка «Анси»? Лёгкой прогулки не будет. В футболе всегда есть риск. При правильном подходе любая команда может победить. Я верю в опыт своих игроков. Было бы глупо не добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Мы остаёмся сосредоточенными и мотивированными», — приводит слова Get French Football News.

Матч 1/4 финала Кубка Франции между «Марселем» и «Анси» состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 23:00 мск.