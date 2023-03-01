«Хотим добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Тренер «Марселя» — о Кубке
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Франции против выступающего в Лиге 2 «Анси».
«Наши игроки всегда мотивированы, я никогда не видел команду вне игры. Дойти до полуфинала — отличная мотивация. Это может дать возможность сыграть за трофей.
Недооценка «Анси»? Лёгкой прогулки не будет. В футболе всегда есть риск. При правильном подходе любая команда может победить. Я верю в опыт своих игроков. Было бы глупо не добиться успеха после побед над «Ренном» и «ПСЖ». Мы остаёмся сосредоточенными и мотивированными», — приводит слова Get French Football News.
Матч 1/4 финала Кубка Франции между «Марселем» и «Анси» состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 23:00 мск.
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