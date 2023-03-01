«Не понравилось, когда начали визжать, что он не имел права». Дзюба — об интервью Роналду

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о реакции общественности на скандальное интервью португальского футболиста Криштиану Роналду, после которого футболист покинул «Манчестер Юнайтед».
«Я очень, очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я очень рьяно его отстаивал, очень за него бился. Мне не понравилось, когда начался хейт, когда все начали визжать, что он не имел права, то, сё. Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот? Он открыл — и сказал так, как считает нужным. Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, что-то резко, но, по крайней мере, не побоялся высказаться, попытаться объясниться. Многие просто отмалчиваются. Самое обидное, как к нему отнеслись. Когда любой человек во всём мире слышит слово «Португалия», говорит: «Криштиану Роналду». Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду для всего мира, и вы так пытаетесь с ним поступить», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.
- 1 марта 2023
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