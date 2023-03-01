«Это было моей детской мечтой». Канселу — о попадании в сборную лучших игроков 2022 года

Португальский крайний защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу, выступающий за немецкую команду на правах аренды из «Манчестер Сити», прокомментировал своё попадание в символическую сборную лучших игроков мира в 2022 году по версии ФИФА.

«Для меня большая честь быть одним из лучшим игроков прошлого года. Это было моей мечтой с самого детства. Я давно хотел попасть в символическую сборную и добился этого, я очень счастлив. Я думаю, что мои друзья, моя семья, люди, которые всегда были рядом со мной, были моей поддержкой, помогли мне добиться этого», — приводит слова Канселу FIFPRO.

В текущем сезоне 28-летний Канселу сыграл 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми голами и пятью результативными передачами. За «Баварию» португалец провёл шесть встреч, в которых сделал два голевых паса.

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