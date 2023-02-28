Канселу назвал любимого игрока из символической сборной ФИФА
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу прокомментировал попадание в символическую сборную 2022 года по версии ФИФА.
«Любимый игрок из символической сборной ФИФА? Мне нравятся Мбаппе и Месси, но также я симпатизирую Модричу. Например, когда я смотрел матч „Реала“ с „Ливерпулем“, он играл восхитительно. Лично я бы выбрал Модрича.
Если бы я был зрителем, я бы ходил на стадион, чтобы увидеть таких игроков. Очень рад находиться рядом с ними, потому что они лучшие. Для меня быть здесь, рядом с лучшими игроками года — большая привилегия. Я мечтал об этом в детстве, хотел побеждать, и теперь я этого добился и очень счастлив", — приводит слова Канселу Bayern&Germany.
Канселу перешёл в «Манчестер Сити» из «Баварии» прошлым летом.
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