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Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров

Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А за оскорбление судей. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Наставник отстранён за споры с судьёй. Моуриньо провоцировал арбитра в начале второго тайма и вёл себя аналогичным образом во время удаления. Также португалец после игры вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте лиги.

После непродолжительной перепалки на боковой линии в начале второго тайма Моуриньо получил красную карточку. Позже португальский тренер прокомментировал случившийся инцидент, намекнув на то, что арбитр, с которым он вступил в перепалку, — из Турина, а следующая игра «Ромы» — с «Ювентусом», а также отметил, что арбитр разговаривал неподобающим образом.

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