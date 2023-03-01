Флик: позиция вратаря в сборной Германии — наименьшая из наших проблем. Беда в обороне

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что в немецкой национальной команде нет проблем с вратарями, однако отметил, что немцам нужно улучшать игру в обороне после итогов чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Мы часто обговаривали эту тему, а я максимально чётко всё объяснил. Позиция вратаря — наименьшая из наших проблем. У нас в Германии есть три-пять вратарей, которые являются одними из лучших в мире.
Нам нужно улучшить оборону. Если вы посмотрите на чемпионат мира, то самыми успешными командами были те, которые пропустили наименьшее количество голов. Соперники играли лучше нас, поэтому мы и вылетели. Мы должны быть уверены в нашей защите», — приводит слова Флика «твиттер» Bayern&Germany.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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