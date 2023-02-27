Тер Штеген: желаю Нойеру выздоровления, но моя цель — быть первым вратарём сборной

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что готов стать основным голкипером национальной команды после травмы стража ворот «Баварии» Мануэля Нойера.
«Сейчас Ману травмирован. Я желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он как можно быстрее вернулся к своей лучшей форме. Но к тому моменту многое изменится.
Думаю, что последние несколько лет я хорошо выступал и готов сделать следующий шаг в национальной команде. Безусловно, моя цель — быть первым номером в «Барселоне» и сборной. Сделаю всё, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру и помочь команде. Это моя цель. Я хочу быть важным игроком в сборной.
Вернётся ли Нойер на прежний высокий уровень? Желаю ему этого, потому что он отличный вратарь. Я надеюсь, что он восстановится и вернётся сильнее. Желаю ему этого и как футболисту. Я написал ему после случившегося, и он ответил мне», — приводит слова тер Штегена Kicker.
Нойер получил травму после чемпионата мира 2022 года в Катаре во время отдыха на горнолыжном курорте. Голкипер выбыл с травмой как минимум до конца текущего сезона.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»
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