Источник: экс-форвард «Спартака» Зе Луиш перейдёт в «Химки». От него отказался ЦСКА

Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш пополнит состав подмосковных «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 32-летний футболист из Кабо-Верде в ближайшее время прибудет в Россию для подписания контракта с «Химками». Зе Луиш начинал текущий сезон в турецком «Хатайспоре», однако получил право покинуть команду после соответствующего разрешения ФИФА. Представители футболиста предлагали его услуги ЦСКА, однако в армейском клубе решили не подписывать игрока из-за его спартаковского прошлого и малого универсализма.

За «Спартак» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год. В «Локомотиве» нападающий из Кабо-Верде выступал с 2020 по 2022 год.