Источник: экс-форвард «Спартака» Зе Луиш перейдёт в «Химки». От него отказался ЦСКА
Поделиться
Бывший нападающий московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш пополнит состав подмосковных «Химок». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, 32-летний футболист из Кабо-Верде в ближайшее время прибудет в Россию для подписания контракта с «Химками». Зе Луиш начинал текущий сезон в турецком «Хатайспоре», однако получил право покинуть команду после соответствующего разрешения ФИФА. Представители футболиста предлагали его услуги ЦСКА, однако в армейском клубе решили не подписывать игрока из-за его спартаковского прошлого и малого универсализма.
За «Спартак» Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год. В «Локомотиве» нападающий из Кабо-Верде выступал с 2020 по 2022 год.
Новость по темеТуфан Садыгов оценил зимнее трансферное окно для «Химок»
Комментарии
- 1 марта 2023
-
19:35
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:21
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:29
Партнерский контент