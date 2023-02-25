Туфан Садыгов оценил зимнее трансферное окно для «Химок»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о приобретениях клуба в зимнее трансферное окно.

«Не могу комментировать, кто как играет из приобретённых футболистов. Подбором игроков занимался тренерский штаб и селекционный отдел. Но все игроки опытные, игравшие. Явно не из ФНЛ. Нынешний состав явно лучше, чем был до трансферного окна. Осталось, чтобы тренерский штаб принимал правильные решения для лучшей игры команды.

Сезон покажет? Никто не застрахован. В прошлом году «Рубин» вылетел с сильным составом. «Уфа», «Арсенал» — тоже сильные команды, но вылетели. Сейчас и «Локомотив» неровно дышит. Но очень надеемся, что «Локо» из этой ямы выберется благодаря уже правильно принятым решениям руководства клуба. «Химки» свой небольшой вклад также внесли. Надеемся, что «Локомотив» займёт своё место в РПЛ.

Хочу, чтобы «Химки» сохранили прописку в РПЛ и поднялись выше в таблице. Всякие чудеса бывают. «Химки» лучше усилились в период трансферного окна, чем наши прямые конкуренты, если брать «Факел», «Пари НН». «Торпедо»? Там явно всё тяжело. У «Химок» пятилетний бюджет, уже принят. Всё понятно, крепко осели, осталось только поиграть», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».