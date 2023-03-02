Рахманович: мой любимый русский игрок — Аршавин, он блистал!
Поделиться
Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович назвал своего любимого игрока из России. Также Рахманович признался, что ему безумно понравилась игра сборной России на чемпионате мира — 2018.
«Россия обыграла бы Боснию сейчас? Не уверен, но ваша команда безумно понравилась мне на домашнем ЧМ. И четвертьфинал — классный результат. Мой любимый русский игрок — Аршавин. Блистал в «Арсенале»!» — приводит слова Амара Рахмановича Sport24.
Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В матче 1/4 финала турнира российские футболисты уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). В конечном итоге хорваты стали серебряными призёрами турнира, уступив в финале Франции.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
15:30
-
15:28
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:49
-
14:34
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:08
-
14:08
-
14:06
-
13:56
-
13:41
-
13:36
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:40
-
12:38
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:01
-
11:54
-
11:52
Партнерский контент