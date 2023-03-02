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Рахманович: мой любимый русский игрок — Аршавин, он блистал!

Рахманович: мой любимый русский игрок — Аршавин, он блистал!
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Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович назвал своего любимого игрока из России. Также Рахманович признался, что ему безумно понравилась игра сборной России на чемпионате мира — 2018.

«Россия обыграла бы Боснию сейчас? Не уверен, но ваша команда безумно понравилась мне на домашнем ЧМ. И четвертьфинал — классный результат. Мой любимый русский игрок — Аршавин. Блистал в «Арсенале»!» — приводит слова Амара Рахмановича Sport24.

Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В матче 1/4 финала турнира российские футболисты уступили сборной Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). В конечном итоге хорваты стали серебряными призёрами турнира, уступив в финале Франции.

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