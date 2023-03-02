«Реал» приметил в «Сельте» альтернативную цель в случае неудачи с трансфером Беллингема

Мадридский «Реал» определился с альтернативным вариантом для усиления центра полузащиты в случае неудачи с подписанием хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на радио Cadena Ser, «сливочные» летом могут совершить трансфер игрока «Сельты» Габриэля Вейги.

20-летний Вейга стал открытием этого сезона Ла Лиги, забив восемь мячей и отдав три голевых паса в 22 матчах чемпионата. Руководство «сливочных» впечатлено игрой полузащитника и в случае подписания даже может оставить его в годовой аренде в «Сельте» на ещё один сезон, чтобы тот продолжал прогрессировать. В контракте Габриэля с клубом есть клаусула, размер которой составляет € 40 млн.

Но «Реал» не единственный клуб, взявший на карандаш игрока «Сельты». На Вейгу также претендуют мадридский «Атлетико» и два неназванных клуба английской Премьер-лиги.

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