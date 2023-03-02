Источник: Паскуаль согласовал условия контракта с «Реалом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

Действующий контракт специалиста с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее сообщалось, что испанский коллектив будет готов рассмотреть кандидатуру 50-летнего специалиста по окончании нынешнего баскетбольного сезона. Также сообщается об интересе к Паскуалю со стороны других команд.

Напомним, согласно некоторым источникам, руководство «Зенита» приступило к массовому прекращению сотрудничества с работниками на фоне ухода одного из спонсоров команды – НИПИГАЗ.