Источник: Паскуаль согласовал условия контракта с «Реалом»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
Действующий контракт специалиста с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее сообщалось, что испанский коллектив будет готов рассмотреть кандидатуру 50-летнего специалиста по окончании нынешнего баскетбольного сезона. Также сообщается об интересе к Паскуалю со стороны других команд.
Напомним, согласно некоторым источникам, руководство «Зенита» приступило к массовому прекращению сотрудничества с работниками на фоне ухода одного из спонсоров команды – НИПИГАЗ.
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