Губерниев: всегда знал, что Слуцкий — слабак. Никогда не думал, что глупый слабак

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о российском тренере Леониде Слуцком. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», который под его руководством вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022.

«Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий — слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий — глупый слабак. Разочарование», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвёртое место в РПЛ сезона-2020/2021. Ранее Слуцкий заявил, что Хвича Кварацхелия ушёл в «Наполи» именно из «Рубина», а не из «Динамо» Батуми.

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