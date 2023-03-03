Прохин: в «Ростове» сейчас легче, чем с легионерами. Коллектив не делится на группы

Защитник «Ростова» Данила Прохин заявил, что атмосфера в команде улучшилась после того, как в клубе не осталось иностранных футболистов.

«Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы. После игр мы часто собираемся все вместе — это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще — каждый понимает друг друга. Даня Глебов находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает», — приводит слова Прохина Sport24.

Напомним, после событий февраля 2022 года иностранные футболисты получили право безвозмездного ухода из российских команд. В текущем сезоне-2022/2023 в составе «Ростова» нет игроков, не имеющих паспорта России или Беларуси.