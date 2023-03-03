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Прохин: однажды Дзюба попросил всех проголосовать, кто более некрасивый – Лунёв или Азмун

Прохин: однажды Дзюба попросил всех проголосовать, кто более некрасивый – Лунёв или Азмун
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Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о шутках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Луневым и Азмуном. Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артём начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — приводит слова Прохина Sport24.

Напомним, Напомним, Дзюба провёл за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В феврале этого года российский форвард подписал контракт с «Локомотивом».

Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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