Прохин: однажды Дзюба попросил всех проголосовать, кто более некрасивый – Лунёв или Азмун

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о шутках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Луневым и Азмуном. Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артём начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — приводит слова Прохина Sport24.

Напомним, Напомним, Дзюба провёл за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В феврале этого года российский форвард подписал контракт с «Локомотивом».

Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.