Прохин: однажды Дзюба попросил всех проголосовать, кто более некрасивый – Лунёв или Азмун
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Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о шутках нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«У Артема тоже каждый день были новые шутки. Он очень любил прикалываться над Луневым и Азмуном. Говорил, что они оба некрасивые. Однажды на доске в раздевалке Артём начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — приводит слова Прохина Sport24.
Напомним, Напомним, Дзюба провёл за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. В феврале этого года российский форвард подписал контракт с «Локомотивом».
Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
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