Новый сезон женской Суперлиги стартует 10 марта. В стартовом матче «Зенит» примет «Крылья»

Российский футбольный союз утвердил календарь женской Суперлиги. В первом матче нового сезона чемпион прошлого розыгрыша – «Зенит» — сыграет с «Крыльями Советов».

«В четверг, 2 марта, бюро исполкома РФС утвердило календарь матчей чемпионата России по футболу среди женских команд. 1-й тур Суперлиги стартует 10 марта.

В этом сезоне в турнире примут участие 12 клубов: «Динамо», «Енисей», «Звезда-2005», «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов», «Рубин», «Рязань-ВДВ», ЦСКА и «Чертаново». Для «Динамо» и «Крыльев Советов» этот сезон станет дебютным в чемпионате России.

Второй год подряд Суперлига пройдёт в два этапа: сначала команды сыграют предварительный гладкий этап в два круга по 11 туров каждый. После чего состоится заключительный этап по схеме 6+6. Очки, набранные в предварительном этапе, будут разделены надвое.

Заключительный этап для обеих групп пройдёт в пять туров. В первой группе сыграют шесть команд, занявшие места с первого по шестое в основном этапе, во второй группе — команды, занявшие места с седьмого по 12-е.

Первый тур чемпионата пройдет с 10 по 13 марта. Всего в сезоне Суперлиги 2023 года будет сыграно 162 матча», — гласит заявление пресс-службы РФС.