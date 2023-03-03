ФИФА подверглась критике за назначение модели Адрианы Лимы послом женского чемпионата мира

На днях ФИФА приняла решение назначить бразильскую супермодель Адриану Лиму послом женского чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Однако с этим решением согласились не все.
«Когда девушка играет в футбол, мир видит её по-другому. Вместо того чтобы хвалить её за красоту или красивое платье, её хвалят за её спасения и удары по воротам. В год чемпионата мира это сообщение должно быть услышано громко и ясно во всём мире. Участие супермодели в этом действительно сбивает с толку», — приводит слова экс-футболистки сборной Австралии Мойи Додд AS.
«То, что ФИФА выбрала госпожу Лиму в качестве глобального посла, показывает, насколько ФИФА далека от футбольных фанатов и как мало она изменилась», — сказала Бенита Мерсиадес, участвовавшая в выдвижении заявки Австралии на проведение ЧМ.
«Криштиану Роналду — главное лицо мужского ЧМ-2030. Зачем нам супермодель, если мы можем выбрать Меган Рапино, Сэм Керр или кого-то ещё, известного в женском футболе, который мы пытаемся продвигать?» — так отреагировала Джин Дорманн — президент организации Women Sport Australia.
- 3 марта 2023
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