«Боруссия» Д обыграла «РБ Лейпциг» и поднялась на первое место в Бундеслиге

Сегодня, 4 марта, состоялся матч в рамках 23-го тура чемпионата Германии, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 21-й минуте открыл Марко Ройс. Он реализовал пенальти. В конце первой половины Эмре Джан укрепил преимущество «шмелей». Во втором тайме гости сумели отыграть один мяч. Отличился Эмиль Форсберг. Ему ассистировал Давид Раум.

После этой игры команда Эдина Терзича поднялась на первое место. «Шмели» набрали 49 очков в 23 встречах. На второй строчке располагается «Бавария». Подопечные Юлиана Нагельсмана набрали 46 очков в 22 матчах.