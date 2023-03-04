Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон провёл 100-й «сухой» матч за клуб

Сегодня, 4 марта, завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на своём поле уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0. Для голкипера «горожан» Эдерсона эта игра стала 100-й «сухой» за клуб, сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Бразильскому вратарю потребовалось 208 матчей для достижения этого результата. Только два голкипера в истории Премьер-лиги достигали таких цифр быстрее — Петр Чех из «Челси» (180 встреч) и Пепе Рейна из «Ливерпуля» (198 встреч).
По итогам матча «Манчестер Сити» набрал 58 очков и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до двух очков. В следующем туре «горожане» встретятся с «Кристал Пэлас». Матч состоится 11 марта, начало – в 20:30 мск.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
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