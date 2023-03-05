Бразильцы «Зенита» — в топ-5 спортивных клипов VK за неделю

«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных VK Клипов — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.

На этой неделе самыми интересными роликами для зрителей стали видео от Никиты Нагорного, «Зенита», Оли Черники, Кирилла Колесникова и Арсена Манукяна.

Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.