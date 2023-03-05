Игорь Лебеденко — самый возрастной автор гола в истории РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Игорь Лебеденко, который поразил ворота «Краснодара» в матче 18-го тура РПЛ, стал самым возрастным автором гола в истории Российской Премьер-Лиги, сообщает портал Opta.

Лебеденко на сегодняшний день 39 лет и 282 дня. Он побил рекорд Сергея Наталушко, который в 2000 году, выступая за «Сатурн», поразил ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней.

Матч между «Торпедо» и «Краснодаром» проходит в эти минуты. Идёт концовка матча, счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игорь Лебеденко — воспитанник академии московского «Торпедо». Он выступал за основную команду автозаводцев с 2000 по 2004 год, после чего покинул московский клуб, а вернулся туда в 2019 году.