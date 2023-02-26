«Стыдно перед болельщиками». Форвард «Торпедо» Лебеденко — о поражении в матче с «Акроном»
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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (0:2).
«Обидно, нет слов, что сказать. Стыдно перед болельщиками. Вроде готовились, рано вышли из отпуска, и так испортили себе старт, продолжение сезона. Всё-таки можно много причин найти: перелёт, поле, тем не менее «Акрон» был в таких же условиях, они сегодня выиграли у нас. Мы имели достаточно моментов, но это уже после 0:2, всё-таки дали большую фору сопернику, не смогли отыграться.
Мы сегодня проиграли, соперник забил два гола, использовал наши ошибки. У нас были моменты, мы не использовали ошибки соперника, не забили», — приводит слова Игоря Лебеденко ТАСС.
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