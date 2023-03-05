Андрей Аршавин: «Торпедо» набрало очко — это уже праздник
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Бывший форвард «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что для «Торпедо» ничья в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2) является положительным результатом.
«То, что «Торпедо» очко набрало, — это уже праздник. Думал, что у них никаких шансов и это безнадёжная команда. Сегодня они нормально смотрелись. Они будут цепляться, землю грызть, чтобы очки набрать. Набрали легионеров, а тащат свои. Например, Лебеденко», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Автозаводцы набрали седьмое очко в турнирной таблице, но по-прежнему занимают последнюю позицию. От «Факела», который располагается в зоне стыковых матчей, «Торпедо» отстаёт на семь очков. Московский коллектив в нынешнем сезоне одержал лишь одну победу.
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