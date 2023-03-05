«Манчестер Юнайтед» потерпел своё самое крупное поражение в АПЛ

«Манчестер Юнайтед», который уступил «Ливерпулю» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:7, потерпел своё самое крупное поражение в турнире.

Как сообщает портал Opta, с таким же счётом «красные дьяволы» уступали «Вулверхэмптону» в 1931 году, «Астон Вилле» — в 1930-м, а также «Блэкберну» — в 1926-м. Но эти поражения случились до 1992 года, когда была основана английская Премьер-лига. Таким образом, сегодняшнее поражение от «Ливерпуля» стало для манкунианцев самым крупным в истории АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

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