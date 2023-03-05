«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетиком» Б в домашнем матче Ла Лиги
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Сегодня, 5 марта, завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 20:30 мск. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Последние минуты матча гости доигрывали в меньшинстве. На 90+3-й минуте полузащитник Ойан Сансет грубо сфолил, после чего получил прямую красную карточку и покинул поле.
По итогам встречи «Райо Вальекано» набрал 35 очков и закрепился на седьмом месте таблицы. У «Атлетико», который на восьмом месте, теперь 33 очка.
В следующем туре «Райо Вальекано» сыграет с «Сельтой» (11 марта), а «Атлетик» на своём поле примет «Барселону» (12 марта).
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