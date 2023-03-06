Фанаты «Ливерпуля» скандировали VIVA Ronaldo во время матча с «МЮ»

Вчера, 5 марта, состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

По ходу матча болельщики «Ливерпуля» скандировали имя экс-нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Аль-Наср». Фанаты использовали кричалку VIVA Ronaldo, сообщает «твиттер» Ā.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Перед уходом из клуба португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

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