Видели празднование таланта «МЮ» в стиле Месси и Роналду? Он вообще часто копирует звёзд!

В прошлый четверг, 23 февраля, «МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы. Алехандро Гарначо на эмоциях повторил празднование Педри и написал в соцсетях: «Большая команда идёт дальше». Но интересно и то, что Педри не единственный, чье празднование повторил аргентинец. Кого ещё пародировал Гарначо?

Алехандро Гарначо Педри

Неймар

Празднование бразильца Алехандро скопировал, забив «Лидсу» на выезде. Вероятно, этот жест он адресовал фанатам «МЮ», которые хейтили его за невзрачную игру с тем же «Лидсом» несколькими днями ранее.

Алехандро Гарначо Неймар

Неймар же объяснял это празднование так: «Его идея состоит в том, чтобы забыть обо всём на свете, меньше говорить и больше фокусироваться на игре».

Лионель Месси

Все мы помним это историческое празднование Лео после победного гола в «класико» на «Сантьяго Бернабеу». Его Гарначо скопировал неспроста. В ноябрьском матче с «Фулхэмом» он после выхода на замену забил в добавленное время и принёс «МЮ» победу. Фаны «красных дьяволов» наверняка запомнили.

Алехандро Гарначо Лионель Месси

Криштиану Роналду

Хоть Алехандро Гарначо и аргентинец, но большой поклонник Криштиану! И даже носит нижнее бельё его бренда. Очевидно, возможность сыграть с кумиром мотивировала его пробиваться в основу.

В мае за «МЮ» U18 в финале юношеского Кубка Англии он оформил дубль, принёс команде трофей и повторил легендарное «Siuuu!».

Алехандро Гарначо Криштиану Роналду

Уже по ходу нынешнего сезона Роналду придумал новое празднование. Связано оно было с шутками внутри команды, как Криш спит во время путешествий. Его Гарначо повторил, забив «Реалу Сосьедад» в ЛЕ. Самое забавное, что для этого он даже спросил разрешения у португальца.

Алехандро Гарначо Криштиану Роналду

Килиан Мбаппе

Француз ещё сам достаточно молод, но уже является примером для подражания. Алехандро во время выступлений в молодёжке повторил и празднование Килиана. Выбрал, правда, не самое знаменитое. Ждём и его?

Алехандро Гарначо Килиан Мбаппе

Гарет Бэйл

Празднование Бэйла в виде «сердечка» тоже довольно известно. Его валлиец посвятил своей возлюбленной. Он даже зарегистрировал этот жест как торговую марку. Возможно, юный Гарначо по примеру Гарета тоже посвящал это празднование девушке.