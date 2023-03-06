В «Динамо» высказались о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что число болельщиков на трибунах домашнего стадиона команды будет увеличиваться. В первом матче с «картой болельщика» на встречу с «Крыльями Советов» в Российской Премьер-Лиге пришли 4943 зрителя.

«Что касается посещаемости, это первые игры после введения Fan ID. Матчи зимние, когда ещё люди подстраиваются под новую систему. Я думаю, что со временем количество болельщиков на матчах будет увеличиваться. Клуб будет работать над этим.

Нет ли ощущения, что фанаты никогда не вернутся? Сегодня же были зрители на трибунах? Были. Мы очень надеемся, что болельщики, которые принципиально пропускают матчи, пересмотрят своё решение и придут поддержать свою команду. Нашей команде нужна поддержка болельщиков.

Я поддерживаю позицию Алаева, что бойкотом ничего не решить. Что нужно сделать, чтобы мнение фанатов поменялось? Я не знаю ни одного случая, что кому-то было отказано в получении карты болельщика. Перед матчам с «Крыльями Советов» проверял — в наш клуб не поступало никаких запросов. Я предполагаю, что причина, по которой болельщики пропускают игры, она скорее связана с их принципами.

Мы сейчас работаем по действующему законодательству. Большое спасибо надо сказать службам стадиона, которые подготовили стадион — это было сложно. Ситуация потребовала дополнительных инвестиций. Сейчас на стадионе всё сделано», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.