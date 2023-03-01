Гендиректор «Динамо» Пивоваров: попасть в Кубке на «Зенит»? Мы готовы к любому сопернику!
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Крылья Советом» (1:1) и вылета в Путь регионов по итогам двух встреч ответил на вопрос, готова ли его команда готова к игре с «Зенитом».
«Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть и пройти дальше. Команда очень старалась, но это футбол — такое бывает. «Крылья» играли здорово, мы их поздравляем с победой и проходом в следующий раунд. Теперь мы будем выступать в пути регионов.
Мы могли сыграть лучше: проанализируем и сделаем выводы. Хотели бы мы попасть сразу на «Зенит»? Посмотрим, пусть жребий решит. Мы готовы к любому сопернику!», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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