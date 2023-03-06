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«Плачу цену за свою правду». Гаэль Ондуа сообщил, что больше не сыграет за «Ганновер»

«Плачу цену за свою правду». Гаэль Ондуа сообщил, что больше не сыграет за «Ганновер»
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Камерунский защитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, который имеет российский паспорт, рассказал, почему после чемпионата в Катаре не провёл ни одного матча за свою команду. Напомним, на чемпионате мира в Катаре игрок выступал в бутсах с российским флагом.

«Вы регулярно меня спрашиваете: «Гаэль, ты где? Почему вне заявки? Почему не играешь?». В какой-то момент мне стало сложно игнорировать эти запросы – и я решил высказаться.

Если коротко – в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне.

Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — написал Ондуа в своей колонке на Sports.ru.

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