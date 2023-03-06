«КАМАЗ» и «Волга» не сумели открыть счёт в матче Первой лиги
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «КАМАЗ» на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске принимал ульяновскую «Волгу». Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Его финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
«КАМАЗ» набрал 32 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги. В активе ульяновского клуба 16 очков, «Волга» занимает предпоследнее, 17-е место. В следующем туре «КАМАЗ» встретится с «Акроном» на выезде, а ульяновская команда также в гостях сыграет с «Рубином».
Возглавляет таблицу «Балтика», которая сегодня же, 6 марта, проведёт свою встречу 21-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча состоится в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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