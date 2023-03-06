Ловчев — о непопадании Дзюбы в сборную: давайте вернём Березуцких, Игнашевича, Смолова

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на непопадание форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный список национальной команды на мартовский сбор. Нападающий в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) оформил хет-трик, но главный тренер сборной России Валерий Карпин проигнорировал успешное выступление Дзюбы.
«На мой взгляд, правильное решение. А зачем вызывать? Артёму уже много лет — его надо звать, чтобы он себе галочку поставил? Карпин смотрит на перспективу, решение по Дзюбе логично. Если так смотреть, давайте вернём братьев Березуцких, Игнашевича, призовём Смолова — и будем говорить, что лучше всё равно нет. Когда-то нас всё равно вернут, и пусть молодые в такой ситуации, когда результат особо не давит, наигрываются. Играли со средними азиатскими командами, а сейчас уже Иран — это участник чемпионата мира. Тут не будет вот этой отговорки в виде недонастроя», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 6 марта 2023
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