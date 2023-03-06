Экс-форвард «Зенита» Текке объяснил причины неудачи Дзюбы в «Адана Демирспор»

Бывший нападающий «Зенита» Фатих Текке после громкого возвращения Артёма Дзюбы в Российскую Премьер-Лигу поделился мнением о неудачном периоде 34-летнего форварда в чемпионате Турции.

«В России для него привычная среда. В этом чемпионате он провёл всю свою жизнь. Он хорошо знает защитников, против которых играл раньше, слабые и сильные стороны вратарей, которым раньше забивал, знает даже такие нюансы, где какие кочки на российских полях. Для него нет лучше зоны комфорта, чем РПЛ. В Турции он попал в другую среду, и ему было сложнее. Но если так взять, то в «Адана Демирспор» ему толком и не дали шанса проявить себя.

Главный тренер команды, в которой он играл, ставит совсем другой футбол. Винченцо Монтелла играет по тактике не такой, к которой привык Дзюба в «Зените» или в сборной России. «Адана» атакует короткими и низкими передачами, без забросов, навесов в штрафную площадь, «кроссов». У Монтеллы играют люди, которые быстро бегут. Поэтому такой фактурный нападающий, как Дзюба, оказался ему просто не нужен.

Зачем подписывали? Артёма брали на замену Марио Балотелли, который принял решение уехать играть в Швейцарию. В турецком футболе сейчас не так хорошо с деньгами, как это было раньше, поэтому они искали свободного агента, но с хорошим опытом. А это не такая простая задача. В плане медийности и коммерции переход Дзюбы казался интересным вариантом.

Получилось бы у Дзюбы заиграть в другом клубе Турции? Всё зависит от того, насколько главный тренер был бы заинтересован в нём. Если тренер строил бы игру через Дзюбу и давал бы установку своим полузащитникам как можно чаще снабжать его передачами любой сложности, то у него бы получилось», — приводит слова Текке «Евро-Футбол.Ру».