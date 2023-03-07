Хави обошёл Гвардиолу по числу очков в первых 50 матчах Ла Лиги

В матче 24-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:0) главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес одержал 37-ю победу в Ла Лиге в качестве главного тренера сине-гранатовых. Матч был для наставника 50-м в турнире.
За время тренерской работы в клубе Хави набрал 118 очков в испанской Примере. Хосеп Гвардиола, возглавивший «Барселону» в 2008 году, набрал 117 баллов в первых 50 матчах. Рекордсменом по этому показателю является Луис Энрике, набравший 127 очков за аналогичный отрезок. Специалист возглавил команду в начале сезона-2014/2015.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 62 очка после 24 туров и опережают на девять баллов мадридский «Реал», идущий вторым.
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