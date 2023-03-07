Валерий Гладилин: Дзюба — вчерашний день российского футбола

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о хет-трике нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом».
«Карпин не добавил Дзюбу в расширенный список сборной — это правильное решение. Артём уже завершает карьеру. То, что он забил в одной игре три мяча — это хороший результат для него и для команды, которая борется за вылет. Дзюба как футболист сборной и Карпину не нужен, потому что он тактический игрок — под него нужно строить игру. Карпин знает, что для того, чтобы Дзюба играл, надо полностью строить игру команды на него. А он этого делать не будет. И ни один тренер в хорошей команде этого делать не станет.
Карпин не берёт его не потому, что он как-то к нему относится или какие-то ревностные вопросы. Он смотрит на перспективу сборной. А Дзюба уже завершает карьеру, ему будет 35 лет. Может быть, это его последний или предпоследний сезон.
Какая перспектива приглашать Дзюбу? Карпин будет на этом сборе просматривать тех кандидатов, которые в перспективе будут играть в сборной в ближайший год-два или, может быть, пять лет. Это правильно, он смотрит вперёд. Дзюба — вчерашний день российского футбола. Пускай хоть по пять мячей забивает — он уже завершает карьеру. Тренер смотрит в будущее. Карпин поступает полностью правильно и профессионально. А всё остальное — это безвкусие и эмоции.
И нет, это не обида — это чисто профессиональное. Карпин — профессиональный спортсмен. Обида не из этой оперы», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 7 марта 2023
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