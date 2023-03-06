У Дзюбы уже больше 150 голов в РПЛ. Каким командам он забивал чаще других?

Артём Дзюба феерично дебютировал за «Локомотив» в РПЛ. В первом же матче он отгрузил «трёшку» команде Валерия Карпина и был признан лучшим футболистом встречи с «Ростовом» (3:1). На счету Дзюбы уже 151 гол в чемпионатах России, при этом донскому клубу Артём забивает не так часто, как четырём другим командам.

«Динамо» — 14 голов

Любимый соперник Дзюбы в чемпионате России. Ни одной другой команде Артём не забивал так часто, как бело-голубым (14 голов). Делал он это в составе пяти клубов: «Спартака», «Томи», «Ростова», «Арсенала» и «Зенита». Лучше всего Дзюбе удавались матчи с «Динамо» в футболке петербургского клуба (восемь голов). В этом сезоне «Локомотив» точно сыграет с бело-голубыми — матч запланирован на конец мая.

Артём Дзюба забил 14 мячей в ворота «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» — 13 голов

Дзюба огорчает «Краснодар» чуть реже, чем «Динамо», если считать общее количество голов. А вот если принять во внимание среднюю результативность, то матчи с «быками» получаются для форварда более успешными. «Динамо» он забивает по 0,5 мяча за игру, а «Краснодару» — по 0,6. Восемь голов он отгрузил в составе «Зенита», три — в футболке «Спартака» и два — в составе «Ростова».

«Урал» — 12 голов

Дзюба отыграл 17 матчей с «Уралом» и забил 12 мячей, то есть в среднем по 0,7 гола за встречу. Восемь раз отличился в составе «Зенита», четырежды огорчил соперника в футболке «Ростова». Особенно запомнился перформанс Артёма весной 2020 года. Тогда «Зенит» уничтожил соперника со счётом 7:1, а Дзюба не только забил два мяча, но и отдал результативную передачу.

«Уралу» Артём Дзюба забил 12 мячей Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Крылья Советов» — 11 голов

Дзюба отгрузил самарскому клубу девять голов в составе «Зенита», по одному — за «Томь» и «Спартак». В сезоне-2016/2017 клуб из Санкт-Петербурга дважды обыграл «Крылья» с одинаковым счётом 3:1, а нападающий четыре раза огорчил соперника (оформил два дубля). Памятным для Дзюбы оказался и матч в 2012 году. Тогда Артём вышел на замену ближе к концу встречи и уже через три минуты отметился голом, а «Спартак» раскатал самарцев на выезде — 5:0.

«Ростов» — 9 голов

Дзюба отыграл 18 матчей с «Ростовом» и забивал только в четырёх из них, но делал это очень продуктивно. В дебютной игре за «Локомотив» в РПЛ он отгрузил сопернику «трёшку», трижды забивал и за «Зенит» в сезоне-2019/2020, дважды — за «Арсенал» в 2018 году. Кстати, в 18 матчах с «Ростовом» команды Дзюбы одержали 10 побед, а проиграли всего лишь три раза.

Девять результативных ударов Артём Дзюба нанёс в матчах с «Ростовом» Фото: fclm.ru

«Рубин» — 9 голов

«Рубин», как и «Ростов», пострадал от Дзюбы девять раз. Но есть существенное отличие — против донского клуба Артём отыграл 18 матчей в РПЛ, а против казанского — 27. Шесть мячей форвард отправил в ворота «Рубина» в составе «Зенита», дважды отличился за «Спартак», один раз — за «Томь». Если Дзюба забивал «Рубину», то его команды побеждали в шести случаях из семи.

«Анжи» — 7 голов

Любопытно, что с 2014 по 2016 год Дзюба забивал «Анжи» в четырёх матчах подряд (шесть голов). А в следующих пяти играх не отличился ни разу. Таким образом, последний мяч в ворота махачкалинцев Артём забил ещё 25 сентября 2016 года — тогда «Зенит» разделил очки с дагестанским клубом (2:2). Сине-бело-голубые вели со счётом 2:0, но в итоге упустили победу.

«Уфа» — 6 голов

Если Дзюба забивал «Уфе», то его команды обязательно обыгрывали соперника. В 2014 году Артём оформил дубль за «Спартак» в гостевом матче, а красно-белые победили — 2:1. Через шесть лет «Уфа» потерпела сокрушительное поражение (0:6) в Санкт-Петербурге, Дзюба трижды огорчил соперника. А вот в последнем сезоне за «Зенит» (2021/2022) Артём ни разу не забил башкирской команде.

«Спартак» — 6 голов

Дзюба играл со «Спартаком» только в составе «Зенита», если учитывать матчи РПЛ. В первых четырёх встречах Артём регулярно огорчал красно-белых, а его команда на этом отрезке одержала две победы и потерпела одно поражение. Правда, после этого наступила серия из семи матчей без голов. В сезоне-2021/2022 Дзюба отыграл всего лишь 43 минуты в обоих матчах со «Спартаком» в чемпионате России, но всё равно оформил гол. Было это в памятной игре, которую «Зенит» выиграл со счётом 7:1.

Гол Артёма Дзюбы в матче 2021 года «Зенит» — «Спартак» (7:1) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Томь» — 6 голов

Чтобы забить «Уфе» и «Спартаку» по шесть мячей, Дзюба потратил по 14 матчей на каждого соперника. С «Томью» всё получилось быстрее — шесть голов в 10 встречах. При этом нападающий ни разу не забил в составе «Зенита», хотя у него были всего две попытки в чемпионате. Дзюба трижды огорчил «Томь» в футболке «Спартака» и трижды — в составе «Ростова». За донской клуб он оформил хет-трик — это произошло в сезоне-2013/2014.