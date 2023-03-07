«Ньюкасл» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника «Челси» Маунта

«Ньюкасл» собирается побороться с «Ливерпулем» за переход полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

Контракт Маунта с лондонским клубом истекает летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик, поэтому ближайшим летом синие будут готовы продать игрока, чтобы выручить за него хоть какие-то средства. Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично заинтересован в переходе 24-летнего футболиста.

Как сообщает talkSPORT, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау уверен, что Маунт укрепит его команду, а владельцы клуба готовы предоставить необходимые средства.

Мэйсон Маунт находится в структуре лондонского клуба с 2005 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.