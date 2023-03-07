Мостовой прокомментировал переход Павлюченко в команду Медиалиги, где работает тренером

Главный тренер команды Медиалиги Fight Nights Александр Мостовой прокомментировал переход бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко в его клуб.
«Мы пришли к этому варианту, когда Камиль позвонил мне недели три назад и спросил мнение. Нам нужно усиливаться, потому что в этот сезон мы уже входим не просто присмотреться.
На этот сезон у нас уже будут цели, входим по-серьёзному. Потом Камиль позвонил и сказал, что есть вариант пригласить Рому Павлюченко. У него хорошее футбольное прошлое, к тому же в игре против нас я видел, что он в хорошей форме, поэтому я сразу дал согласие. У Ромы есть мастерство и опыт.
После этого вели переговоры, а сегодня Камиль сообщил, что всё успешно: все довольны, и Рома согласен. Конечно, я тоже обрадовался! У него ещё не такой возраст — до 45 я спокойно двигался, а ему только 41 год. Нам нужны забивные нападающие, поэтому Рома нам поможет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 марта 2023
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